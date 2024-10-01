Назван неожиданный факт о множественном оргазме у мужчин

Некоторые мужчины, как и женщины, способны испытывать множественный оргазм. Об этом неожиданном факте мужской физиологии рассказала сексолог Даная Марагутакис изданию The Sun.

Эксперт отметила, что множественная эякуляция нетипична для большинства мужчин, но является вариантом нормы. «За одну эрекцию может быть несколько эякуляций, особенно при сильном возбуждении или высокой чувствительности половых органов мужчины», — рассказала Марагутакис.

Сексолог добавила, что еще одно объяснение заключается в том, что у некоторых мужчин очень короткий период восстановления эрекции после оргазма. По ее словам, это тоже позволяет испытать множество оргазмов за короткое время.

Кроме того, Марагутакис отметила, что для получения оргазма вообще необязательно иметь эрекцию. По ее словам, мужчины могут дойти до пика сексуальных переживаний и без полной эрекции.

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