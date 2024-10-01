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05:02, 1 октября 2024Забота о себе

Назван неожиданный факт о множественном оргазме у мужчин

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Некоторые мужчины, как и женщины, способны испытывать множественный оргазм. Об этом неожиданном факте мужской физиологии рассказала сексолог Даная Марагутакис изданию The Sun.

Эксперт отметила, что множественная эякуляция нетипична для большинства мужчин, но является вариантом нормы. «За одну эрекцию может быть несколько эякуляций, особенно при сильном возбуждении или высокой чувствительности половых органов мужчины», — рассказала Марагутакис.

Сексолог добавила, что еще одно объяснение заключается в том, что у некоторых мужчин очень короткий период восстановления эрекции после оргазма. По ее словам, это тоже позволяет испытать множество оргазмов за короткое время.

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Кроме того, Марагутакис отметила, что для получения оргазма вообще необязательно иметь эрекцию. По ее словам, мужчины могут дойти до пика сексуальных переживаний и без полной эрекции.

Ранее терапевт Хана Патель рассказала о феномене «погребенного» пениса. Она рассказала, что это состояние чаще всего возникает при ожирении, когда часть гениталий прикрыты кожей и жиром.

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      Екатерина Улитина
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