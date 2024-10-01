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12:52, 1 октября 2024Экономика

Названа средняя сумма долгов россиян-ипотечников

ЦБ: половина ипотечных заемщиков в РФ имеют задолженность от 1 до 4 млн рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Половина ипотечных заемщиков в России имеют задолженность от 1 до 4 миллионов рублей, говорится в материалах Центробанка (ЦБ).

Каждый третий ипотечный заемщик по состоянию на 1июля имеет задолженность до 1 миллиона рублей. Также известно, что доля россиян, которым на момент полной выплаты кредита будет больше 65 лет, за год увеличилась на 14 процентных пунктов и составила 48 процентов. Доля ипотечных кредитов сроком от 30 лет до 31 года увеличилась на 6,8 процентного пункта, сроком от 25 лет до 31 года — на 4,2 процентного пункта.

Ранее стало известно о росте интереса россиян к аренде жилья. За последние девять месяцев 2024 года интерес квартиросъемщиков повысился почти вдвое — до 45 процентов. В столице показатель поднялся на 60 процентов. Причиной ажиотажа эксперты назвали рост ипотечных ставок, а также сезонность.

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      Мария Черкасова
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