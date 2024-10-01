Пожилой мужчина перенес инсульт и обнаружил странную перемену в привычках

The Sun: пожилой мужчина перенес инсульт и начал есть только сладости

За советом к терапевту Зоуи Уильямс обратилась женщина, которая рассказала, что у ее 80-летнего мужа после инсульта обнаружилась странная перемена в привычках. Что нужно делать мужчине в этом случае, доктор ответила в авторской колонке для The Sun.

Женщина рассказала, что ее перенесший инсульт муж в течение четырех лет после приступа ест только сладости — пирожные, конфеты или пудинги. По ее словам, раньше он любил острую пищу, жареное мясо, а теперь мучается, так как не может наслаждаться ими, потому что больше не чувствует их вкуса. Больше всего женщину беспокоит, что ее пожилой муж не получает всех необходимых питательных веществ.

Уильямс ответила, что подобное может случиться из-за повреждения части мозга, отвечающей за интерпретацию сигналов о вкусе и запахе. В итоге у человека может развиться пристрастие к определенным продуктам и отвращение к тем, которые он когда-то любил.

«Проблема в том, что питание исключительно сладкими продуктами не является идеальным. К тому же постоянное употребление продуктов с высоким содержанием сахара может повлиять на настроение из-за скачков уровня инсулина в крови. Это также может привести к набору веса и проблемам с зубами», — предупредила врач.

Уильямс посоветовала обратиться к лечащему врачу и диетологу за рекомендациями. Также, по ее мнению, стоит есть натуральные продукты, содержащие сахар — сладкий картофель, бананы, кашу с корицей и медом, оладьи, мюсли и йогурт.

Ранее Уильямс назвала неочевидную причину постоянной слабости и усталости. По ее словам, симптомы могут возникать из-за недостаточного потребления воды.