Предсказан уровень газификации России к 2030 году

Госпрограмма «Развитие энергетики»: газификация дойдет почти до 83 процентов

К концу 2027 года планируемый уровень газификации российских регионов составит 76,7 процента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы «Развитие энергетики».

В 2024 году этот показатель составит 74,7 процента, в 2025 — 75 процентов, а в 2026-м — 75,8 процента. Что касается конца 2030 года, то к тому моменту средний уровень газификации населения России составит 82,9 процента.

В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин поручил руководству регионов провести собрания в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и принять решение об их бесплатной газификации. К 1 августа должны быть утверждены графики подключения участков.

По данным на середину мая 2024 года, Россия достигла уровня газификации почти в 74 процента, став, таким образом, одной из самых газифицированных стран мира.