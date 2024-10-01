Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 1 октября 2024Экономика

Предсказан уровень газификации России к 2030 году

Госпрограмма «Развитие энергетики»: газификация дойдет почти до 83 процентов

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

К концу 2027 года планируемый уровень газификации российских регионов составит 76,7 процента. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на паспорт госпрограммы «Развитие энергетики».

В 2024 году этот показатель составит 74,7 процента, в 2025 — 75 процентов, а в 2026-м — 75,8 процента. Что касается конца 2030 года, то к тому моменту средний уровень газификации населения России составит 82,9 процента.

В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин поручил руководству регионов провести собрания в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) и принять решение об их бесплатной газификации. К 1 августа должны быть утверждены графики подключения участков.

По данным на середину мая 2024 года, Россия достигла уровня газификации почти в 74 процента, став, таким образом, одной из самых газифицированных стран мира.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      Диетолог посоветовала помогающую в профилактике рака ягоду

      Бывший студент российского колледжа попытался зарезать преподавателя и был задержан

      Россиян предупредили об опасности популярных стройматериалов

      Приговор обвиненному по делу о фейках о Российской армии журналисту Зыгарю вступил в силу

      Реакция Анджелины Джоли на постер с Брэдом Питтом взбудоражила журналистов

      Эрдоган назвал Турцию следующей целью для Израиля

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Россиянам рассказали о правильной консервации дачи на зиму

      В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше