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17:25, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Приговор обвиненному по делу о фейках о Российской армии журналисту Зыгарю вступил в силу

Приговор журналисту Зыгарю по делу о фейках о ВС РФ вступил в законную силу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Приговор российскому журналисту Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) вступил в законную силу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Судах общей юрисдикции города Москвы.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Зыгарю М.В. и постановил оставить его без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Ранее стало известно, что Зыгарь попытался обжаловать статус иностранного агента. Он подал жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

В июле стало известно, что журналиста заочно приговорили к 8,5 годам по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Отмечалось, что журналист живет в Берлине.

Зыгарь занимал должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) с 2010 по 2015 год.

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