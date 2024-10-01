В PlayStation 5 заметили рекламу

MP1ST: стандартный фон в PlayStation 5 заменили на рекламу игр

Пользователи PlayStation 5 пожаловались на появившиеся в прошивке консоли рекламные сообщения. На это обратило внимание издание MP1ST.

По словам владельцев PS5, после обновления стандартный фон стартового экрана приставки поменялся на ленту новостей. В том числе, она содержала информацию о рекламных акциях, распродажах и подписках. Причем некоторые пользователи заметили, что рекламные акции были не актуальны.

Журналисты медиа отметили, что ранее пользователи PS5 могли определенным образом контролировать происходящее на экране, в том числе устанавливая фоновые изображения. В материале говорится, что единственный способ удалить рекламу связан с отключением консоли от интернета.

Спустя время обычные фоновые экраны вернулись. Судя по всему, произошедшее было связано со сбоем. В ночь на 1 октября в официальном аккаунте AskPlayStation появилась информация, что реклама на консолях возникла из-за ошибки в системе Official News.

В конце сентября компания Valve разрешила геймерам в Steam подавать в суд на площадку. Ранее в договоре использования платформы было прописано, что все споры должны решаться в досудебном порядке через арбитраж.