В России ответили на сообщение о сроках разрешения для ВСУ бить вглубь страны

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рекомендовал США не импровизировать на тему разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России с помощью западного оружия. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Насчет ответа России уже все давно сказано. Именно поэтому [президент США Джо] Байден сейчас и Ваньку валяет: то тут разрешу, то там не разрешу, то это сделаю, то то не сделаю. По поводу возможностей наш президент всем все объяснил, все уточнил. Поэтому я бы не рекомендовал никому больше импровизировать на эту очень опасную для них самих тему», — отреагировал на информацию о сроках разрешения Климов.
Ранее издание Associated Press (AP) со ссылкой на источник сообщило, что действующий американский президент Джо Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США.
Кроме того, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары вглубь России собственным оружием и для этого ей не нужно разрешение США. По его словам, Вашингтон, в свою очередь, продолжит предоставлять помощь Киеву.