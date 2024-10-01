В России ответили на сообщение о сроках разрешения для ВСУ бить вглубь страны

Климов рекомендовал США не импровизировать на тему разрешения бить вглубь РФ

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов рекомендовал США не импровизировать на тему разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России с помощью западного оружия. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Насчет ответа России уже все давно сказано. Именно поэтому [президент США Джо] Байден сейчас и Ваньку валяет: то тут разрешу, то там не разрешу, то это сделаю, то то не сделаю. По поводу возможностей наш президент всем все объяснил, все уточнил. Поэтому я бы не рекомендовал никому больше импровизировать на эту очень опасную для них самих тему», — отреагировал на информацию о сроках разрешения Климов.

Ранее издание Associated Press (AP) со ссылкой на источник сообщило, что действующий американский президент Джо Байден может разрешить ВСУ бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США.

Кроме того, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары вглубь России собственным оружием и для этого ей не нужно разрешение США. По его словам, Вашингтон, в свою очередь, продолжит предоставлять помощь Киеву.

