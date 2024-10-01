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15:35, 1 октября 2024Спорт

Роналду назвал цель в карьере

Футболист Роналду заявил, что хочет приносить пользу клубу и сборной

Фото: Mateusz Porzucek / Globallookpress.com

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал цель в карьере. Его слова приводит A Bola.

Футболист заявил, что ему больше не важно быть лучшим или выигрывать индивидуальные награды. «Самое главное, что команда в порядке. Мне хочется наслаждаться и приносить пользу своему клубу и своей сборной», — рассказал он.

Ранее Роналду признался в помешательстве на футболе. Он заявил, что пристрастился забивать голы и играть на хорошем уровне даже в его возрасте, потому что ему это нравится.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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      Анастасия Борисова
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