Россиянка отказалась убрать люксовую сумку в самолете и угодила в полицию

«Авиаторщина»: россиянка устроила дебош на рейсе Москва — Оренбург из-за сумки

Пассажирка российского самолета отказалась убрать люксовую сумку на багажную полку в самолете и угодила в полицию. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

49-летняя женщина устроила дебош на рейсе Boeing 737 из московского аэропорта Шереметьево в Оренбург. Россиянка отказалась убрать аксессуар, потому что, по ее словам, она купила его недавно и за внушительные деньги. Бортпроводник пытался объяснить женщине правила безопасности на борту, но та ответила нецензурной бранью.

После прибытия в аэропорт назначения дебоширку встретила транспортная полиция, которую пилоты запросили еще во время полета. На женщину составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). «Теперь женщине придется оплатить штраф — благо он будет меньше стоимости ее сумочки», — сказано в публикации.

Ранее другой путешественник устроил драку в аэропорту курорта Пхукет в Таиланде. Причиной потасовки стал отказ официантки принести ему спиртное.