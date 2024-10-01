Российских подростков задержали за подготовку нападений. ФСБ заявила, что их курировали украинцы в популярном приложении

ФСБ: украинские кураторы готовили подростков к нападениям через Discord

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала девять подростков, которые при помощи украинских кураторов готовили нападения. Связь с несовершеннолетними поддерживалась через мессенджер Discord, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

Установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России

Согласно полученной информации, подростков готовили к совершению вооруженных нападений и актов насилия в местах массового скопления людей. Других подробностей о данном деле не представлено.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от Discord удалить сотни противоправных материалов

Роскомнадзор направил представителям Discord требование удалить сотни запрещенных российским законом материалов.

Среди 947 обозначенных материалов были детская порнография, пропаганда терроризма, склонение подростков к преступлениям, пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и иной противоправный контент.

Еще в марте мессенджер включили в реестр социальных сетей, что обязало Discord самостоятельно следить за возникновением и распространением незаконных материалов на платформе. В Роскомнадзоре подчеркнули, что компания так и не начала следовать требованиям.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России задержали 39 проукраинских радикалов, склонявших подростков к насилию

В российских регионах ФСБ провела задержание 39 проукраинских радикалов, которые обвиняются в склонении несовершеннолетних к насилию над представителями госорганов.

Выяснилось, что задержанным от 14 до 35 лет. Почти все их них являются представителями запрещенных в стране украинских террористических организаций. Они занимались склонением детей и подростков к насильственным действиям в отношении учителей, сверстников и представителей власти.

К настоящему моменту ФСБ провела серию оперативно-разыскных и профилактических мероприятий в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ. Из них 156 человек оказались младше 18 лет. В ходе проверок, проведенных в 78 российских регионах, из домов подозреваемых изъяли оружие, боеприпасы, а также компоненты для создания самодельных взрывных и зажигательных устройств.

Помимо этого, у многих подростков-радикалов нашли символику и пропагандистские материалы проукраинских организаций. На видео с обысками и задержанием несовершеннолетних радикалов силовики также нашли тетрадь с планами по нападению на школу в 2025 году. В записях пошагово указаны этапы преступления, а также изображена схема классных залов.