Инфляция в Европе упала ниже двух процентов

Инфляция в еврозоне упала до 1,8 процента из-за дешевого топлива

В сентябре инфляция в еврозоне упала до 1,8 процента, это первое с 2021 года ее снижение ниже двух процентов. Еще в августе показатель был равен 2,2 процента, пишет Bloomberg.

Резкое движение в этом направлении позволяет участникам рынка ожидать нового снижения процентных ставок Европейским центробанком (ЕЦБ). До конца октября они надеются увидеть смягчение на 0,25 процентных пункта, а в концу года — еще на столько же, до трех процентов. Главной причиной динамики называют резкое падение цен на топливо и энергоносители.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард подогрела ожидания, подтвердив, что регулятор при решении о ставках учтет растущий оптимизм в отношении потребительских цен. На этом фоне вероятность скорого снижения стала оцениваться в 90 процентов.

О более быстром смягчении заговорили на прошлой неделе, когда опросы S&P Global показали сокращение экономики еврозоны, ослабление спроса и ценового давления, в том числе в крупнейших экономиках региона. При этом наибольшее опасение по поводу роста вызывает экономика Германии, которая может столкнуться с рецессией.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов не исключил, что в новых обстоятельствах ключевая ставка может вырасти до более чем 20 процентов.