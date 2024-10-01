Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:21, 1 октября 2024Экономика

Инфляция в Европе упала ниже двух процентов

Инфляция в еврозоне упала до 1,8 процента из-за дешевого топлива

Фото: Marton Monus / Reuters

В сентябре инфляция в еврозоне упала до 1,8 процента, это первое с 2021 года ее снижение ниже двух процентов. Еще в августе показатель был равен 2,2 процента, пишет Bloomberg.

Резкое движение в этом направлении позволяет участникам рынка ожидать нового снижения процентных ставок Европейским центробанком (ЕЦБ). До конца октября они надеются увидеть смягчение на 0,25 процентных пункта, а в концу года — еще на столько же, до трех процентов. Главной причиной динамики называют резкое падение цен на топливо и энергоносители.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард подогрела ожидания, подтвердив, что регулятор при решении о ставках учтет растущий оптимизм в отношении потребительских цен. На этом фоне вероятность скорого снижения стала оцениваться в 90 процентов.

О более быстром смягчении заговорили на прошлой неделе, когда опросы S&P Global показали сокращение экономики еврозоны, ослабление спроса и ценового давления, в том числе в крупнейших экономиках региона. При этом наибольшее опасение по поводу роста вызывает экономика Германии, которая может столкнуться с рецессией.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов не исключил, что в новых обстоятельствах ключевая ставка может вырасти до более чем 20 процентов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Не сыпь мне соль на рану». Его песни знала вся Россия. Умер написавший десятки хитов певец Вячеслав Добрынин

      Россиян предупредили об опасности некоторых микрофинансовых контор

      В СПЧ заявили о шантаже матерей пленных российских солдат

      Названы способы отложить старость

      Над Курской областью сработала система ПВО

      Стали известны имена 50 самых красивых девушек России

      Домохозяек призвали полить стены пеной для бритья

      Кандидата в вице-президенты США заподозрили в связях с Китаем

      Предложена новая гипотеза о происхождении Луны

      ВСУ попали в мини-котел в Угледаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше