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14:23, 1 октября 2024Ценности

Солистка группы «Тутси» рассказала о страшных последствиях капельниц для похудения

Певица Мария Вебер рассказала о панических атаках после капельниц для похудения

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывшая участница реалити-шоу «Фабрика звезд», солистка поп-группы «Тутси» Мария Вебер раскрыла страшные последствия капельниц для похудения. Интервью публикует портал «Леди Mail».

37-летняя певица рассказала, что ранее посещала одну клинику. Тогда она обратила внимание на капельницу, которая помогает быстро снизить вес. По ее словам, на ней можно было потерять около двух-четырех килограммов за неделю. После сдачи необходимых анализов знаменитости разрешили прибегнуть к капельнице. «Это был не "Оземпик", но в составе капельницы был препарат, который понижает уровень сахара в крови. И действительно я за неделю похудела килограмма на три», — призналась Вебер и уточнила, что результат ей понравился.

Однако артистка отметила, что после капельницы у нее пропал аппетит, появилось головокружение, а также стали беспокоить скачки артериального давления и панические атаки. «Я окончательно убедилась в том, что капельница наносит вред, когда вызвала скорую, и мне измерили давление, сказав, что не стоит продолжать над собой экспериментировать», — заявила звезда.

В сентябре российская певица Катя Лель рассказала о доведении себя до анорексии.

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      Мария Винар
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