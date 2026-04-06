Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

JMA: В озере Атитлан в Гватемале обнаружено затопленное поселение древних майя

Археологи обнаружили в озере Атитлан в Гватемале ранее неизвестное затопленное поселение майя. К такому выводу они пришли после подводного исследования, проведенного совместно с местной общиной ц’утухильских майя. Результаты работы опубликованы в Journal of Maritime Archaeology (JMA).

На глубине около 12-30 метров ученые нашли каменные фундаменты зданий, остатки жилых построек и общественных пространств. Были выявлены группы сооружений — прямоугольные основания домов, платформы и каменные стелы. Некоторые комплексы напоминают организованные кварталы, что указывает на развитую структуру поселения, а не на случайные или разрозненные находки.

Дополнительный анализ донных отложений и артефактов показал, что поселение располагалось на острове, который в прошлом возвышался над водой. По данным исследователей, он был затоплен достаточно быстро. На это указывает хорошая сохранность структур и наличие слоев, свидетельствующих о резком переходе от сухопутных условий к подводным. Вероятно, это произошло в результате сильных колебаний уровня воды, связанных с сейсмической или вулканической активностью.

Найденная керамика и другие материалы позволяют датировать поселение поздним доклассическим периодом майя — примерно от 350 года до нашей эры до 250 года нашей эры. Ученые предполагают, что затопление могло стать причиной его заброшенности, а в дальнейшем — повлиять на появление ритуальных практик, связанных с водой в этом регионе.

Ранее ученые выяснили, что древний памятник майя Агуада-Феникс оказался моделью космоса.