Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 6 апреля 2026

Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Сирию на встречу с главой республики на переходный период Ахмедом-аш-Шараа, чтобы выпросить оружие для ВСУ. Об этом пишет «Газета.Ru».

Дипломат отметил, что Зеленский приехал «выпрашивать, попытаться с арабами договориться, сыграть на той ситуации непростой, в которой они сейчас находятся». Также Долгов предположил, что глава Украины может попробовать «торгануть лицом».

Посол также подчеркнул. Что в Сирии возможно остались бесконтрольные запасы вооружений, и Зеленский может попытаться до них дотянуться.

«Не вижу никаких перспектив и для сирийских властей в контактах вот с этим обреченным режимом», — заявил Долгов.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что приезд украинского президента Владимира Зеленского в Сирию можно объяснить несколькими причинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok