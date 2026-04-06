Мезюхо: Зеленский пытается навредить налаживанию отношений Сирии с Россией

Приезд украинского президента Владимира Зеленского в Сирию можно объяснить несколькими причинами. О них в беседе с «Царьградом» порассуждал политолог Иван Мезюхо.

По его мнению, политик «пытается как бы огрызнуться в сторону России, которая утратила в сирийском государстве полностью лояльный себе режим». Он добавил, что Украина всеми способами пытается навредить геополитическим интересам России. «Не секрет, что в той же Африке украинские военные инструкторы действуют против российских интересов, против тех правительств африканских государств, с которыми у нашей страны выстроены тесные экономические, дружески-политические отношения», — высказался Мезюхо.

В то же время для новых сирийских властей встреча с Зеленским — это возможность показать большую субъектность в международных вопросах. Президента страны Ахмад аш-Шараа в то же время показывает Кремлю, что у него есть контакты и с европейцами, и с американцами, и с Киевом, заключил политолог.

Ранее Зеленский раскрыл детали переговоров с президентом Сирии. По словам украинского лидера, в ходе переговоров были затронуты тема укрепления продовольственной безопасности и роль Украины «как надежного поставщика продовольственной продукции».

5 апреля Зеленский совершил свой первый официальный визит в Сирию. До этого он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.