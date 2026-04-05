Зеленского заинтересовал военный опыт Сирии

Зеленский заявил о большом интересе к обмену военным опытом с Сирией

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее улучшения. Есть большой интерес к обмену военным опытом и опытом в сфере безопасности», — сообщил украинский лидер.

По словам Зеленского, в ходе переговоров были затронуты тема укрепления продовольственной безопасности и роль Украины «как надежного поставщика продовольственной продукции». Политик подчеркнул, что понимает сложность стоящих перед Сирией вызовов и готов к совместной работе ради обеспечения новых возможностей для обоих государств.

5 апреля Зеленский совершил свой первый официальный визит в Сирию. До этого президент Украины провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В них турецкий лидер одобрил стремление своего коллеги развивать отношения с государствами Персидского залива.