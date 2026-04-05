Бывший СССР
18:28, 5 апреля 2026

Зеленского заинтересовал военный опыт Сирии

Зеленский заявил о большом интересе к обмену военным опытом с Сирией
Ольга Коровина

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили ситуацию в регионе и перспективы ее улучшения. Есть большой интерес к обмену военным опытом и опытом в сфере безопасности», — сообщил украинский лидер.

По словам Зеленского, в ходе переговоров были затронуты тема укрепления продовольственной безопасности и роль Украины «как надежного поставщика продовольственной продукции». Политик подчеркнул, что понимает сложность стоящих перед Сирией вызовов и готов к совместной работе ради обеспечения новых возможностей для обоих государств.

5 апреля Зеленский совершил свой первый официальный визит в Сирию. До этого президент Украины провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В них турецкий лидер одобрил стремление своего коллеги развивать отношения с государствами Персидского залива.

    Последние новости

    «Ответ за эти преступления последует». Сухогруз с пшеницей затонул в Азовском море из-за атаки ВСУ, погиб один человек

    Мужчина заглянул в шкаф своей девушки и моментально бросил ее после многих лет отношений

    Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую женщину

    Edgewing получила первый контракт на европейско-японский истребитель шестого поколения

    В Госдуме предложили решение одной проблемы российских дачников

    Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

    Операцию против Ирана назвали ошибкой Трампа

    Мужчин призвали бежать из Европы

    Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

    Российский посол пригрозил Лондону за попытки захвата судов

    Все новости
