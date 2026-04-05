Зеленский прилетел в Сирию для переговоров с президентом республики аш-Шараа

Президент Украины Владимир Зеленский совершает свой первый официальный визит в Сирию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия», — написал политик, подчеркнув, что каждый народ и регион заслуживают мирной жизни.

Источники Reuters утверждают, что переговоры с президентом республики Ахмедом аш-Шараа будут связаны с операцией Израиля и США в Иране и тем кризисом, в котором оказался Ближний Восток после ответа Тегерана. Предполагается, что во встрече примет участие глава МИД Турции Хакан Фидан. На видео, прикрепленном к сообщению главы государства, турецкий дипломат находился рядом с ним.

В субботу, 4 апреля, Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В них турецкий лидер одобрил стремление своего коллеги развивать отношения с государствами Персидского залива.

Ранее Зеленский сообщил о начале сотрудничества Украины и ОАЭ в военной сфере. В перспективе Киев намерен подписать аналогичные соглашения с Саудовской Аравией, Катаром, Иорданией и Кувейтом.