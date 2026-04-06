Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

16:31, 6 апреля 2026

Фармацевт Уильямс: Электронные сигареты могут повышать риск агрессивного рака
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Фармацевт и эксперт организации по борьбе с раком поджелудочной железы Ада Уильямс оценила влияние, которое курение обычных и электронных сигарет, а также жевательный табак оказывают на развития этого онкологического заболевания. Ее слова приводит издание Daily Mail.

«Мы знаем, что курение является фактором риска для многих видов рака, но в случае с поджелудочной железой вероятность повышается примерно в два раза», — отметила Уильямс.

Эксперт добавила, что употребление жевательного табака может оказывать на поджелудочную железу примерно такое же воздействие, как курение. По ее словам, некоторые исследования обнаружили такую связь, но это не окончательные выводы. Также еще предстоит оценить влияние электронных сигарет, но есть основания считать, что некоторые соединения в них могут быть канцерогенными, уточнила фармацевт.

Ранее уролог «СМ-Клиники» Дмитрий Журавский рассказал о популярном мифе про развитие рака предстательной железы. По его словам, вопреки распространенному мнению, катание на велосипеде не повышает риск рака.

