«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-возлюбленная рэпера Тимати запечатлена на размещенных кадрах в джинсах с высокой посадкой, майке и кардигане. Кроме того, она предстала со стрижкой пикси и нюдовым макияжем. «Когда моя прическа наконец-то подходит под характер», — подписала манекенщица публикацию.

Пользователи сети, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу обновленного образа знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях. «Прическа неплохая, но тебе совсем не идет», «Надеюсь, это просто парик», «Ужасная фотосессия», «Настя красивая девушка, а красивым, как правило, идет все, но длинные волосы вне конкуренции», «До чего же роскошно, смело, элегантно», «А мне нравится стрижка и цвет глаз», «Как красиво», «Тебе все к лицу», — высказывались они.

В марте Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты.