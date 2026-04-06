Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:36, 6 апреля 2026

Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @a.reshetova

«Первая вице-мисс Россия-2014», модель и блогерша Анастасия Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-возлюбленная рэпера Тимати запечатлена на размещенных кадрах в джинсах с высокой посадкой, майке и кардигане. Кроме того, она предстала со стрижкой пикси и нюдовым макияжем. «Когда моя прическа наконец-то подходит под характер», — подписала манекенщица публикацию.

Пользователи сети, в свою очередь, разделились во мнениях по поводу обновленного образа знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях. «Прическа неплохая, но тебе совсем не идет», «Надеюсь, это просто парик», «Ужасная фотосессия», «Настя красивая девушка, а красивым, как правило, идет все, но длинные волосы вне конкуренции», «До чего же роскошно, смело, элегантно», «А мне нравится стрижка и цвет глаз», «Как красиво», «Тебе все к лицу», — высказывались они.

В марте Решетова назвала себя жертвой навязанных стандартов красоты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok