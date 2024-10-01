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15:56, 1 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках Киева заручиться поддержкой окружения Трампа

Associated Press: Киев пытается заручиться поддержкой окружения Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Gary Cosby Jr.-Imagn Images / Reuters

Киев на протяжении месяцев пытается заручиться поддержкой близких к кандидату в президенты чиновников от Республиканской партии США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство со ссылкой на украинских депутатов сообщает, что попытки пока не принесли результатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Трампом и представил ему «план победы». По его словам, у него с Трампом общий взгляд на то, что одержать победу в военном конфликте должны украинцы, а не президент России Владимир Путин.

До этого Трамп похвастался перед Зеленским хорошими отношениями с Путиным. Он также пообещал в случае победы на выборах «очень быстро» все уладить.

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      Илья Таксюр
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