Стало известно о попытках Киева заручиться поддержкой окружения Трампа

Associated Press: Киев пытается заручиться поддержкой окружения Трампа

Киев на протяжении месяцев пытается заручиться поддержкой близких к кандидату в президенты чиновников от Республиканской партии США Дональду Трампу. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство со ссылкой на украинских депутатов сообщает, что попытки пока не принесли результатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Трампом и представил ему «план победы». По его словам, у него с Трампом общий взгляд на то, что одержать победу в военном конфликте должны украинцы, а не президент России Владимир Путин.

До этого Трамп похвастался перед Зеленским хорошими отношениями с Путиным. Он также пообещал в случае победы на выборах «очень быстро» все уладить.

