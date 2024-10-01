Суд вынес решение по долгу Данилы Козловского за квартиру в Москве

Суд обязал актера Данилу Козловского выплатить неустойку по долгу за квартиру

Актера Данилу Козловкого обязали выплатить неустойку по долгу за квартиру в Москве. Такое решение вынес Басманный суд столицы, пишут «Известия».

Речь идет о неустойке в 37 тысяч рублей по договору купли-продажи квартиры в жилом комплексе «Современник». Иск к артисту подало ООО «БЦ Машкова, 13» в конце сентября 2022 года из-за долга по оплате недвижимости — его сумма достигала 800 тысяч рублей.

Козловский решил приобрести квартиру в жилом комплексе «Современник», однако агентство, с которым он подписывал договор, обанкротилось в 2021 году.

Спустя время конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов, включая артиста, с требованием заплатить за жилье. Актер с претензией был не согласен.

