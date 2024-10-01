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06:29, 1 октября 2024Из жизни

Ученый снимал видео под юбками девушек на замаскированную под вейп камеру

Фото: Unsplash

В Великобритании французский ученый попал под суд за скрытую съемку женских ягодиц. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Следствие выяснило, что 34-летний Дэвид Клоарек замаскировал камеру под вейп и спрятал ее в сумку. С ней в руках он ходил за женщинами и снимал видео под их юбками в целях сексуального удовлетворения. В конце концов его странное поведение привлекло внимание прохожих, и кто-то пожаловался на него в полицию.

Оказалось, что Клоарек приехал в Лондон, чтобы получить докторскую степень. «Мне стыдно за свое поведение», — признался он на суде. По его словам, в прошлом он никогда не снимал видео под юбками и попался при первой же попытке, которую предпринял из любопытства. На его устройствах действительно не нашли других подобных записей.

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Клоарек должен покрыть судебные издержки, выплатить компенсацию жертвам, а также пройти 25-дневный курс реабилитации. Кроме того, мужчина попал в реестр сексуальных преступников.

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали молодого человека, который продал сотни видео, снятых под юбками девушек. Он покупал ролики в закрытых группах в соцсетях.

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      Юлия Юткина
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