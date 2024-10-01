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11:51, 1 октября 2024Наука и техника

В России начали серийно выпускать «Одуванчики»

«Известия»: в России начали серийно выпускать БПЛА «Одуванчик»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России начали серийно выпускать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Одуванчик», предназначенный для охраны стратегических объектов. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель гендиректора по развитию компании «Атри» Руслан Ляпин.

Выполненный по соосной схеме вращения несущих винтов БПЛА достигает максимальной скорости горизонтального полета 100 километров в час и способен переносить от 1 до 3,2 килограмма грузов. По словам разработчика, беспилотник можно применять при скорости ветра до 18 метров в секунду и ливнях.

Запуск БПЛА осуществляется с руки, транспортно-пусковой установки, наземного или морского транспорта. В частности, для «Одуванчика» создан транспортно-пусковой комплекс (ТПК) «Ампель», позволяющий использовать БПЛА для мониторинга ситуации по выбранному линейному периметру местности.

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По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, новый беспилотник может стать основой для серии аппаратов, предназначенных для размещения на мобильных платформах. Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин напомнил, что соосная схема хорошо отработана на вертолетах Ка-27 и Ка-52.

В августе 2022 года на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» научно-производственная компания «Атри» представила дрон «Одуванчик», созданный в рамках импортозамещения китайских беспилотников.

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      Иван Потапов
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