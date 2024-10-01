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10:02, 1 октября 2024Наука и техника

В России выделят более миллиарда рублей на закупку дронов

В России выделят 1,3 миллиарда рублей на закупку дронов для нацбезопасности

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Закупка дронов для национальной безопасности и правоохранительной деятельности обойдется российскому бюджету в 2025-2027 годах в 1,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, передает ТАСС.

«Закупка беспилотных авиационных систем в 2025 году — 521,7 миллиона рублей, в 2026 году — 370,6 миллиона рублей, в 2027 году — 427,9 миллиона рублей», — говорится в документе в разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность».

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В июне помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Минобороны включилось в производство беспилотников и нарастило количество выпускаемых видов.

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      Даниил Иринин
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