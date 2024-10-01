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05:53, 1 октября 2024Наука и техника

В США сделали предупреждение Украине на фоне военных инновациий

Atlantic: западное вооружение ВСУ устаревают на фоне военных инновациий
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные системы вооружения стремительно устаревают на фоне многочисленных военных инноваций, которые были разработаны в ходе украинского конфликта. Такое предупреждение сделал журнал Atlantic.

«Скорость инноваций на поле боя сделала некоторые долгожданные западные системы вооружения практически устаревшими к моменту их поставки», — отмечается в сообщении.

Авторы материала также указали, что любые разработки ВСУ сразу же встречают отпор со стороны России, а инновации создаются такими темпами, что обходят запоздалую оборонную промышленность США и НАТО. В частности, речь идет о ракетных установках HIMARS, чья эффективность продолжает снижаться.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что положение ВСУ быстро ухудшается из-за комплекса проблем с личным составом и вооружением. По его словам, положение ухудшается и в самой стране, где значительно повреждены источники электроэнергии, а население недовольно жесткой вербовкой в ряды украинской армии.

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      Марина Совина
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