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16:13, 1 октября 2024Интернет и СМИ

«ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

Пользователи «ВКонтакте» смогут изучить русский жестовый язык с помощью чат-бота

Фото: Shutterstock / Fotodom

«ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих. При помощи специального чат-бота пользователи соцсети смогут выучить азы русского жестового языка, а также узнать о правильном общении с глухими и слабослышащими людьми по серии видео, говорится в пресс-релизе «ВКонтакте», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Чат-бот сообщества «Благотворительность ВКонтакте» даст возможность выучить базовые фразы языка жестов. Ведущим спикером в серии роликов выступила Катерина Кононенко, переводчица с русского жестового языка. Так, пользователи сети узнают, как предложить свою помощь и пообщаться на бытовые темы. Обучение будет доступно до 17 октября.

«Такие проекты помогают находить общий язык — и это качественно улучшает жизнь всем в обществе. Больше людей смогут общаться с глухими и слабослышащими в бытовых ситуациях: сказать спасибо таксисту, помочь прохожему на улице», — резюмировала руководитель направления «Благотворительность ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Ранее в VK разработали сервис для переноса почты из Gmail. Теперь для сохранения данных пользователям предлагается перенести письма из почтовых ящиков Gmail на Xmail.ru.

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      Наталья Анисеева
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