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20:42, 1 октября 2024Из жизни

Врач оценил возможность откладывания смерти Елизаветой II

Врач усомнился в заявлениях об откладывании Елизаветой II собственной смерти

Фото: Dutch Photo Pres / Globallookpress.com

Нужно скептически относиться к тому, что человек может откладывать свою смерть, пока не завершит дела, рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист оценил мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которых утверждается, что в последние месяцы жизни королева Елизавета II сознательно откладывала кончину ради передачи власти.

«Спрогнозировать дату смерти медицина не может. Но риски смерти в течение определенного периода времени, например, трех месяцев, шести месяцев при тех или иных заболеваниях сказать возможно», — сообщил Крючков.

При этом специалист отметил, что если информация о злокачественной опухоли королевы достоверна, то при помощи паллиативной помощи врачи могли продлить жизнь Елизаветы II и улучшить ее качество.

«Паллиативное лечение позволяет незначительно продлевать период жизни. Но незначительно в наших представлениях, а для человека это могут быть месяцы жизни. И что самое важное, оно резко увеличивает качество жизни. То есть убирает боль и какие-то другие проявления болезни, например, рвоту, слабость», — объяснил он.

В литературе, в эзотерике эта тема романтизирована. Там считается, что если человеку нужно закончить дела, то он доживает до этого, а потом умирает. На самом деле описаны именно такие случаи, а случаи, когда человек не успел, просто не описываются. К этому нужно относиться со скепсисом

Николай Крючковврач-иммунолог

По словам Крючкова, человек может сам себя мобилизовать, но в какой точно степени это возможно и на какой срок, науке неизвестно. «Воля к жизни играет роль, но какую — мы не знаем. Скорее всего, эта степень возможности человека переоценивается в массовом сознании», — заключил специалист.

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      Алена Шевченко
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