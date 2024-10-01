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20:28, 1 октября 2024Забота о себе

Врач предупредила о неочевидной опасности запоров

Эндокринолог Зухра Павлова: из-за запора могут развиться болезни почек

Фото: Unsplash

У людей с запорами могут развиться болезни почек, а с диареей — болезни печени, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. О неочевидной опасности проблей с дефекацией она рассказала в Telegram.

По словам доктора, при запорах в крови повышается содержание микробных токсинов, которые повреждают почки. Особенно опасны запоры для людей с хроническими заболеваниями почек, уточнила она. При диарее же развивается воспаление в организме, которое приводит к нарушению работы печени.

«Все больше исследований говорят, что проблемы с дефекацией влияют на весь организм. Например, если вы ходите в туалет "по-большому" не один-два раза в день, а реже или чаще, то повышается вероятность развития инсультов, сердечных приступов и других осложнений на сердце», — объяснила эндокринолог.

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Для профилактики развития подобных заболеваний доктор посоветовала пить больше воды, вести активный образ жизни, а также есть больше клетчатки, нормализующей работу кишечника.

Ранее Павлова рассказала, что утренняя прогулка под солнцем может стать отличным методом борьбы с бессонницей. По словам доктора, люди, которые проводят первую половину дня на улице, быстрее засыпают вечером, спят крепче и дольше.

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      Вера Владзиевская
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