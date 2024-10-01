Женщина забралась в чужой дом и приготовила ужин

В США женщина забралась в дом незнакомки и начала делать себе пасту

В штате Висконсин, США, женщину арестовали за кражу со взломом, после того как она решила приготовить себе ужин в чужом доме. Об этом сообщает Newsweek.

Владелица дома вызвала полицию, когда вернулась ночью и обнаружила, что на ее кухне включен свет, а у плиты стоит незнакомка. Она готовила себе пасту с креветками. Прибывшим полицейским женщина заявила, что познакомилась с хозяйкой дома в кофейне и получила от нее ключи от входной двери.

Женщина опровергла слова незнакомки. Оказалось, что та забралась в дом и изучила чужую почту и другие предметы в комнатах, чтобы придумать убедительную историю про знакомство с владелицей. В какой-то момент она так расслабилась, что начала делать себе ужин, за чем ее и застала вернувшаяся женщина. Преступницу забрали в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон вежливый вор забрался в дом, поел и помыл за собой посуду перед уходом. Взломщик не взял ничего, кроме еды.