Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:02, 1 октября 2024Из жизни

Россиянки назвали необычную причину отвергнуть мужчину

Российские женщины стали отказывать мужчинам из-за разных музыкальных вкусов

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

По данным дейтинг-сервиса Mamba, четверть россиян заявили, что готовы разорвать отношения с потенциальным партнером из-за разных музыкальных вкусов. «Лента.ру» публикует результаты исследования, имеющиеся в распоряжении редакции.

В исследовании приняли участие 2300 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Выяснилось, что более 60 процентов россиян с самого начала интересуются музыкальными предпочтениями новых знакомых противоположного пола.

Расхождение в музыкальных вкусах кажется части россиян весомой причиной для разрыва отношений или отказа в них вступать. 25 процентов женщин выразили готовность отвергнуть мужчину, если он слушает ужасную, по их мнению, музыку. Отказывать женщинам в отношениях по той же причине готовы лишь 17 процентов мужчин. При этом больше половины мужчин и 37 процентов женщин назвали эту разницу некритичной — для них важнее внешность и характер. Кроме того, с возрастом значение необычного музыкального вкуса партнера снижается, это отметили около трети мужчин и 38 процентов женщин.

Интересно, что большинство мужчин (61 процент) привлекают отношения с девушкой-музыкантом: их манит талант, свобода и раскрепощенность. Однако для почти такого же процента женщин идея романа с музыкантом непривлекательна. Женщины считают певцов и участников музыкальных групп легкомысленными, неверными, нестабильными и склонными к вредным привычкам и зависимостям. Вопрос низкого достатка творческих людей беспокоит только четыре процента женщин.

В целом мужчины считают совпадение в музыкальных вкусах более важным, чем интерес к похожим книгам и фильмам. 48 процентов опрошенных мужского пола поставили музыку на первое место по значению, кино — на второе, а литературу — на третье. У женщин верхнюю строчку занимают кино и сериалы, на втором месте — музыка, а на третьем — любовь к театру.

Материалы по теме:
«Мы все любим музыку. Но почему?» Что заставляет миллионы людей напевать попсу и веселиться на вечеринках
«Мы все любим музыку. Но почему?»Что заставляет миллионы людей напевать попсу и веселиться на вечеринках
26 декабря 2021
Четвертая жена Шнурова подала на развод. Почему ее винят в загубленной карьере лидера группы «Ленинград»?
Четвертая жена Шнурова подала на развод. Почему ее винят в загубленной карьере лидера группы «Ленинград»?
24 сентября 2024

Ранее абсолютное большинство россиянок назвали грамотность привлекательной чертой в мужчинах. Выяснилось, что 96 процентов россиянок привлекает мужская грамотность. 76 процентов мужчин также отметили, что им нравится хорошая устная и письменная речь женщин.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

      В Великобритании объяснили тяжелые невосполнимые потери Украины

      Очевидец рассказал об атаках украинских солдат по мирным жителям в Курской области

      Товарооборот России и Белоруссии заметно вырос

      Следователи раскрыли фабулу дела против задержанного мэра российского города

      «План победы» Зеленского объяснили отходом от возвращения границ 1991 года

      Раскрыто состояние госпитализированного актера Ливанова

      Израиль нанес удар по дому командира ФАТХ в лагере беженцев

      Жители одной мусульманской страны массово устремились в Россию

      В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше