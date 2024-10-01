Россиянки назвали необычную причину отвергнуть мужчину

Российские женщины стали отказывать мужчинам из-за разных музыкальных вкусов

По данным дейтинг-сервиса Mamba, четверть россиян заявили, что готовы разорвать отношения с потенциальным партнером из-за разных музыкальных вкусов. «Лента.ру» публикует результаты исследования, имеющиеся в распоряжении редакции.

В исследовании приняли участие 2300 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Выяснилось, что более 60 процентов россиян с самого начала интересуются музыкальными предпочтениями новых знакомых противоположного пола.

Расхождение в музыкальных вкусах кажется части россиян весомой причиной для разрыва отношений или отказа в них вступать. 25 процентов женщин выразили готовность отвергнуть мужчину, если он слушает ужасную, по их мнению, музыку. Отказывать женщинам в отношениях по той же причине готовы лишь 17 процентов мужчин. При этом больше половины мужчин и 37 процентов женщин назвали эту разницу некритичной — для них важнее внешность и характер. Кроме того, с возрастом значение необычного музыкального вкуса партнера снижается, это отметили около трети мужчин и 38 процентов женщин.

Интересно, что большинство мужчин (61 процент) привлекают отношения с девушкой-музыкантом: их манит талант, свобода и раскрепощенность. Однако для почти такого же процента женщин идея романа с музыкантом непривлекательна. Женщины считают певцов и участников музыкальных групп легкомысленными, неверными, нестабильными и склонными к вредным привычкам и зависимостям. Вопрос низкого достатка творческих людей беспокоит только четыре процента женщин.

В целом мужчины считают совпадение в музыкальных вкусах более важным, чем интерес к похожим книгам и фильмам. 48 процентов опрошенных мужского пола поставили музыку на первое место по значению, кино — на второе, а литературу — на третье. У женщин верхнюю строчку занимают кино и сериалы, на втором месте — музыка, а на третьем — любовь к театру.

Ранее абсолютное большинство россиянок назвали грамотность привлекательной чертой в мужчинах. Выяснилось, что 96 процентов россиянок привлекает мужская грамотность. 76 процентов мужчин также отметили, что им нравится хорошая устная и письменная речь женщин.