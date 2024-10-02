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12:23, 2 октября 2024Спорт

17-летняя российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира WTA в Пекине

17-летняя россиянка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Пекине

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече четвертого круга, которая прошла в среду, 2 октября, 17-летняя россиянка в двух сетах победила Магду Линетт из Польши. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час и 13 минут.

В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между американкой Амандой Анисимовой и Чжэн Циньвэнь из Китая. Они проведут матч позднее 2 октября.

Андреева является победительницей одного турнира WTA. Она занимает 22-е место в мировом рейтинге.

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      Алексей Гусев
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