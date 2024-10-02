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06:13, 2 октября 2024Забота о себе

35-летняя женщина отказалась от контрацепции и обнаружила прятавшуюся болезнь

Фото: Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash

35-летняя жительница Великобритании Элеанор Мандельштам рассказала, как отказалась от контрацепции для рождения ребенка и обнаружила прятавшуюся раньше болезнь. Свою историю она рассказала в колонке для Metro.

По словам Мандельштам, планировать беременность они с мужем Робом начали в декабре 2022 года. Для этого она перестала принимать контрацептивные препараты, которые употребляла непрерывно в течение 15 лет. Однако прошло почти семь месяцев, а менструальный цикл не возобновился, не наступала и беременность. Кроме того, у женщины начали расти волосы на лице, появились прыщи, также она набрала вес несмотря на прежний рацион.

В июне 2023 года терапевт отправил Мандельштам на анализы крови и снимок яичников. После этого сомнений не было — у женщины обнаружился синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который часто сопровождается нерегулярными менструациями и образованием кист в яичниках, что может препятствовать беременности. «Я стала менять свой образ жизни с помощью физических упражнений и здорового питания и начала принимать различные добавки, регулирующие менструальные циклы. К счастью, менструация вернулась в августе 2023 года, но приходит только каждые два месяца», — призналась женщина.

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Мандельштам переживает, что спустя два года терапии у нее остается около 25 тысяч яйцеклеток (по сравнению с двумя миллионами при рождении), а СПКЯ повышает риск различных осложнений, включая выкидыш. «Я сожалею только о том, что не узнала о СПКЯ раньше. Таблетки не виноваты, но, несмотря на распространенность заболевания, мне кажется, что о нем мало говорят, особенно о необходимости диагностики при приеме таблеток», — заключила она.

Ранее мужчина рассказал, как в молодом возрасте заболел гангренозной пиодермией, из-за которой уже много лет постоянно испытывает невыносимую боль. Болезнь буквально пожирает его плоть, оставляя на ногах большие открытые язвы.

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      Александра Лисица
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