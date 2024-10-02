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14:04, 2 октября 2024Экономика

В Саудовской Аравии допустили падение цен на нефть до 50 долларов

WSJ: Саудовская Аравия предупредила о падении цен на нефть до $50 за баррель

Фото: Hamad Mohammed / Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман предупредил других членов ОПЕК о падении цен на нефть до 50 долларов за баррель, если те откажутся выполнять согласованные сокращения добычи. Об этом со ссылкой на одного из делегатов, присутствовавших на телефонной конференции, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, сигнал был воспринят остальными участниками разговора как угроза. Выражая недовольство, принц отдельно выделил Ирак и Казахстан, которые пренебрегают своими обязательствами перед ОПЕК+.

Под угрозой понимается готовность Саудовской Аравии развязать ценовую войну с помощью резкого увеличения добычи нефти. Это позволит королевству сохранить и даже увеличить падающую долю рынка за счет временных потерь от низких цен.

Эр-Рияд может позволить себе такую политику ввиду низкой себестоимости добычи нефти и способности значительно увеличить производство. О намерении крупнейшего экспортера нефти в мире пойти на крайние меры ранее сообщала газета Financial Times. Отказ от снижения добычи может начаться уже с 1 декабря этого года.

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Саудовская Аравия остается идеологом сокращения добычи нефти для поддержания мировых цен. Она взяла на себя повышенные обязательства, однако постоянно сталкивается с тем, что другие члены соглашения не исполняют свои лимиты. При этом увеличение добычи в странах вне ОПЕК+, в первую очередь в США, не позволяет удерживать цены на приемлемом уровне, так что королевство теряет не только на сокращении добычи, но и на стоимости сырья.

После возвращения нефтяных фьючерсов к уровню 70 долларов за баррель участники рынка предположили, что ОПЕК+ начал утрачивать контроль над рынком и не имеет дальнейшего плана действий. Кроме того, аналитики не исключали, что многие страны начнут выходить из сделки.

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      Платон Щукин
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