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13:18, 2 октября 2024Россия

Дети пострадали при обрушении потолка в российской школе

В Северной Осетии двое детей пострадали при обрушении потолка в школе

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Северной Осетии двое учеников девятого и восьмого классов получили сотрясение мозга при обрушении потолка в школе села Камбилеевское. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

В результате пострадавших увезли в больницу на скорой помощи. На данный момент они уже дома.

В региональном министерстве образования и науки заявили, что в коридоре учебного заведения обвалилась часть штукатурки. Как пояснило ведомство в Telegram, школа состоит и двух зданий, в одном из которых деревянные перекрытия не дали провести работы по капитальному ремонту. «Уже разработан проект для строительства нового здания, будем работать над его включением в заявку на получение финансирования», — заверили в Минобре Северной Осетии.

Ранее, в апреле, потолок обрушился на учеников московской школы №1550 на Беговой улице. Как стало известно, инцидент произошел после того, как учительница открыла в кабинете русского языка и литературы окно. В результате у двоих подростков выявили легкие ушибы, их направили в медучреждения для дополнительного обследования.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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