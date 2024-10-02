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04:38, 2 октября 2024Мир

Еще один мощный взрыв произошел в Бейруте

РИА Новости: в Бейруте произошел еще один мощный взрыв

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

В Бейруте произошел еще один мощный взрыв. О новом взрыве в ливанской столице сообщил корреспондент РИА Новости.

В ночь на 2 октября израильские военные возобновили удары по Бейруту. Сообщалось, что они наносятся по «террористическим целям» ливанского шиитского движения «Хезболла».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также проинформировала о ликвидации командира дивизии «Имам Хусейн» Ду аль-Факар Ханауви в Бейруте. Как уточнили в пресс-службе армии, Ханауви руководил бойцами движения в сирийском городе Алеппо, затем он был назначен командиром дивизии «Имам Хусейн».

Позднее стало известно, что истребители Израиля нанесли удар по жилому дому в Бейруте. В районах Харет-Хорейк и Рувейс в южном пригороде столицы были слышны взрывы.

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      Маргарита Пименова
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