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17:59, 2 октября 2024Культура

Хемсворт рассказал о замене Кавилла в роли Ведьмака

Лиам Хемсворт рассказал, почему решился заменить Генри Кавилла в роли Ведьмака

Кадр: сериал «Ведьмак»

Актер Лиам Хемсворт, который заменил Генри Кавилла в четвертом сезоне сериала «Ведьмак», поделился отношением к этой роли. Об этом он рассказал на «Шоу Келли и Марка».

По его словам, он являлся фанатом игровой серии об охотнике на чудовищ еще 20 лет назад. «Не смотрел сериал, не читал книги. Я играл в видеоигру, и она все еще одна из лучших за всю мою жизнь. Netflix обратился ко мне два года назад, и я понял, что это отличный шанс прикоснуться к этому миру», — заявил Лиам.

Также Хемсворт раскрыл подробности съемочного процесса новых сезонов сериала, и намекнул на скорое завершение работы над четвертой частью проекта. «Мы снимаем четвертый сезон уже около девяти месяцев, осталось примерно три недели. А в следующем году будем снимать еще восемь месяцев», — добавил он.

Ранее стало известно, что звезда «Теда Лассо» сбежал от собственных фанатов, которые просили актера дать автограф.

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      Андрей Шеньшаков
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