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19:17, 2 октября 2024Ценности

Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

Хлоя Морец

Хлоя Морец. Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Американская актриса Хлоя Грейс Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость посетила показ Louis Vuitton, проходящий в Лувре, в черно-белом платье-пиджаке и укороченных шортах. Помимо этого, звезда надела сапоги до колена с широким каблуком, дополнив образ маленькой коричневой сумкой. Вдобавок ей сделали укладку и мейкап в нейтральных тонах.

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Пользователи сети оценили внешний вид Морец в комментариях под постом. «Потрясающе — у Хлои есть чувство стиля», «Выглядит великолепно и стильно», «Непринужденный шик», «Она очень красивая», — написали они.

В сентябре 57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов. Звезда «Спасателей Малибу» выбрала бежевые остроносые туфли и свободное платье, оформленное ярким цветочным принтом.

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      Екатерина Ештокина
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