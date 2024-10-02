Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

Кадыров сообщил об уничтожении минометного расчета ВСУ на брянском направлении

Военнослужащие подразделений «Север-Ахмат» уничтожили минометный расчет и блиндаж с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на брянском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«В ходе разведки ответственной территории отряд БПЛА обнаружил вражеский минометный расчет и блиндаж с личным составом ВСУ. (...) В результате серии точных сбросов обнаруженные цели были уничтожены. Аналогичные меры немного позже были предприняты и при обнаружении склада с боеприпасами», — написал политик.

По его словам, своими действиями бойцы не только нанесли урон живой силе противника, но и лишили возможности оснащения новоприбывших военнослужащих ВСУ. Кадыров также поблагодарил солдат спецназа за оперативную и эффективную работу.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» сожгли пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, российские военные обнаружили позицию противника севернее Мартыновки.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.