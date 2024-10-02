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09:05, 2 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер нашла неожиданное применение крему для сосков

Телезвезда Кайли Дженнер нанесла крем для сосков на губы для увлажнения

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер нашла неожиданное применение увлажняющему крему для сосков. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 27-летняя звезда предстала в спортивных штанах и черном топе на тонких бретелях. Знаменитость посетовала, что спала лишь четыре часа, а затем она почистила зубы и умылась.

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Помимо этого, предпринимательница воспользовалась уходовым средством и нанесла его на губы. Дженнер пояснила, что упомянутый продукт лучше всего смягчает кожу. «Крем для сосков для ваших губ — это самый лучший секрет», — заявила она.

Ранее в сентябре Кайли Дженнер показала фигуру в прозрачном наряде. Бизнесвумен разместила видео, на котором позировала в облегающем изделии бренда Atlein с многочисленными вырезами.

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      Екатерина Ештокина
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