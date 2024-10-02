Китай обвинил Канаду в репрессиях

Минторговли КНР: Китай обратился в ВТО из-за пошлин Канады на электрокары

Канада принимает односторонние и репрессивные меры против Китая, который был вынужден подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщило министерство торговли КНР.

Поводом для этого обращения стало решение канадских властей ввести 100-процентные пошлины на китайские электромобили. В Пекине такие шаги рассматривают как нарушение принципов рыночной экономики и честной конкуренции, подрывающее и искажающее глобальные цепочки поставок.

В связи с этим власти Китая призвали Канаду уважать факты, соблюдать правила ВТО и не идти дальше по неверному пути. Со своей стороны КНР обещает принять все необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Ранее Китай в ответ на канадские пошлины на его электромобили решил начать расследование в отношении поставок канадской канолы (местные сорта рапса и сурепицы) и некоторых химических продуктов.

Известно также, что Китай уже не раз жаловался в ВТО на торговых партнеров. До этого он подавал иски против США и Европейского союза, обвиняя их в торговом протекционизме.