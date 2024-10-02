Клуб РПЛ заявил о готовности провести матч со сборной России

«Нижний Новгород» заявил о готовности провести матч со сборной России в октябре

Клуб Российской-премьер-лиги (РПЛ) заявил о готовности провести матч с национальной сборной. Об этом сообщил генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов, слова которого приводит «РБ Спорт».

«Мы готовы сыграть товарищеский матч против сборной России в октябрьскую паузу», — заявил Мелик-Гусейнов.

Российская сборная проводит только товарищеские матчи. В последнем из них команда под руководством Валерия Карпина одержала разгромную победу над Вьетнамом (3:0).

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.