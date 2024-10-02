Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в Курской области

Минобороны показало видео с уничтожением опорного пункта ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Видео начинается с обзора боевой машины до вылета. Затем несколько секунд съемка ведется из кабины пилота. После этого на кадрах можно увидеть моменты отстрела боеприпасов.

«Штурмовая авиация уничтожила личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в подписи к ролику.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

2 октября стало известно, что российские войска с помощью авиации и артиллерии ударили по живой силе и технике украинских войск в Курской области. Удары, по данным оборонного ведомства, наносились по силам противника, сосредоточенным в районах 18 населенных пунктов российского региона.