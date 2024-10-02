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14:39, 2 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности боев в 14 километрах от Суджи

Минобороны сообщило, что российские военные отразили пять контратак под Суджей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За прошедшие сутки российские военные отразили пять контратак в 14 километрах от Суджи Курской области. Подробности боев в направлении населенного пункта Плехово раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, бои вели подразделения группировки войск «Север». В МО РФ сообщили, что российские войска продолжили ведение наступательных действий в районах населенных пунктов Плехово, Любимова, Новый Путь и Николаево-Дарьино.

При этом, по данным МО РФ, в районе Плехово, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались провести пять контратак — все они были сорваны.

«[Кроме того], сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное», — добавили в оборонном министерстве.

По официальным данным, в результате украинские войска потеряли до 30 человек.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. О попытках прорыва ВСУ в районе населенного пункта Плехово стало известно с середины сентября. В частности, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские военные совершили неудачную попытку прорыва на танке и боевой бронированной машине. По его словам, велась тяжелая работа по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из российских опорных пунктов.

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      Елена Торубарова
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