Мужчина годами оплачивал коммунальные счета соседей и узнал об этом через 18 лет

В США мужчина случайно узнал, что 18 лет оплачивал коммунальные счета соседей

Мужчина из США случайно узнал, что на протяжении 18 лет оплачивал коммунальные счета соседей. Об этом пишет 6 ABC.

Житель Калифорнии Кен Уилсон заметил слишком большие цифры в счетах за электроэнергию и заподозрил неладное. Уилсон с 2006 года жил один в многоквартирном комплексе в городе Вакавилл. Чтобы снизить расходы, он установил счетчик для учета электричества. Но что бы он ни делал, счет не уменьшался. Он провел расследование и заметил, что, даже когда он отключает рубильники, прибор продолжает показывать расход энергии.

Не зная, что еще делать, мужчина обратился к поставщику электроэнергии. К нему отправили сотрудника для проверки счетчика, он подтвердил, что подозрения Уилсона небезосновательны. Как оказалось, мужчина с 2009 года оплачивал счета соседней квартиры. Это произошло из-за ошибки. «Наше предварительное расследование показало, что счетчик, установленный в квартире клиента, был прикреплен к другой квартире с 2009 года», — заявили представители элекроэнергетической компании.

Счетчик Уилсона был исправлен, так что теперь он будет оплачивать только свой счет. Компания также перечислила ему около 600 долларов (примерно 55,8 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что семья веганов из Австралии потребовала у соседей перестать готовить мясо с открытыми окнами. Причина оказалась в отвращении к запаху готовящегося мяса, который проникал в их квартиру через окно.