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16:28, 2 октября 2024Забота о себе

Названа причина появления устойчивых к антибиотикам бактерий

Фармацевт Компанцев предупредил об опасности бесконтрольного приема лекарств

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Злоупотребление антибиотиками ведет к появлению бактерий, невосприимчивых к лекарствам. Об опасности бесконтрольного приема лекарств предупредил доктор фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института Дмитрий Компанцев в беседе с KP.RU.

Эксперт рассказал, что в человеческом организме постоянно присутствуют миллионы бактерий, в том числе патогенные. При сниженном иммунитете эти микроорганизмы начинают размножаться. Если в этот момент начать бездумно пить антибиотики, то высок риск, что бактерии не погибнут, а приспособятся к новым для них веществам. «Если человек часто принимает те или иные антибиотики, бактерии приспосабливаются к ним. То есть вы фактически тренируете свою условно-патогенную микрофлору, чтобы она стала нечувствительной к данному препарату», — пояснил специалист.

Еще одной причиной появления в организме устойчивых к антибиотикам бактерий фармацевт назвал заражение. По его словам, одним из очагов таких супербактерий являются больницы, правда, заражаются там далеко не все. Компанцев объяснил, что бактериальные инфекции развиваются на фоне ослабленного иммунитета и активизированной собственной условно-патогенной флоры.

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Специалист добавил, что почти половина россиян принимают антибиотики без назначения врача. По его словам, это грозит не только потерей чувствительности к антибиотикам. Также есть риск навредить внутренним органам и системам организма, так как любые антибиотики являются токсичными и имеют множество побочных эффектов. Кроме того, существует большая вероятность, что при самолечении инфекция не будет устранена полностью, заболевание станет хроническим или перейдет в тяжелую форму.

Ранее уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья Светлана Калинина предупредила об опасности лечения цистита «бабушкиными» методами. Она предупредила, что при неправильной терапии заболевание может стать хроническим.

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      Екатерина Улитина
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