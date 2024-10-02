Названо число оставшихся пусков «Союзов»

РКЦ «Прогресс»: до конца 2024-го состоится пять пусков ракет «Союз»

До конца 2024 года должны состоятся пять пусков ракет «Союз» с трех космодромов. Число оставшихся стартов назвал первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиль Ахметов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны запустить пять ракет еще, пять пусков. С космодромов Плесецк, Байконур и Восточный», — сказал руководитель.

Ахметов заявил, что первый пуск перспективной среднетяжелой ракеты «Союз-5» состоится в 2026 году.

В сентябре издание European Spaceflight сообщило, что компания MaïaSpace получила одобрение Национального центра космических исследований Франции на перестройку стартового стола российской одноразовой ракеты «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Использовавшийся для пуска ракеты российского производства стартовый стол будет перестроен под частично многоразовый носитель Maia разработки MaïaSpace.