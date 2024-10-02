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18:32, 2 октября 2024Забота о себе

Онколог назвал секрет долгожительства 100-летнего президента США

Онколог Волчок: иммунотерапия помогла Джимми Картеру дожить до 100 лет

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Иммунотерапия помогла бывшему президенту США Джимми Картеру, которому 1 октября исполнилось 100 лет, выздороветь от меланомы с метастазами в мозге и отпраздновать вековой юбилей. Секрет долгожительства политика назвал онколог Джедд Волчок в беседе с People.

По словам доктора, раньше с таким диагнозом, как у Картера, жили не более полугода, но политик сумел выздороветь и без рецидивов дожить до 100 лет. По словам врача это стало возможно благодаря иммунотерапии, которая последние годы активно применяется для лечения рака. «Особый вид иммунотерапии, который получают президент Картер и многие другие люди, называется блокадой контрольных точек. По сути это является лечением, которое отсекает молекулярные разрывы, сдерживающие нашу иммунную систему», — рассказал Волчок.

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Врач отметил, что после такого лечения иммунная система начинает работать эффективнее. Она учится распознавать раковые клетки, реагировать на них и уничтожать. «Преимущество иммунотерапии в том, что она не воздействует прямо на раковые клетки. Лекарство позволяет иммунной системе выполнять всю тяжелую работу и контролировать рак», — отметил онколог.

Волчок добавил, что еще один плюс такого лечения — его не нужно принимать долго. Если иммунная система хорошо отреагировала на препарат, то приобретенный защитный механизм сохранится на долгое время.

Ранее клавишник британской группы The Cure Роджер О'Доннелл рассказал, что в борьбе с раком он попробовал иммунотерапию. По его словам, после лечения он чувствует себя хорошо.

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      Екатерина Улитина
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