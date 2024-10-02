Под Москвой пенсионер уговорил друга покататься на самодельном «паралете» и поплатился

В Подмосковье пенсионер уговорил друга покататься на «паралете» и получил штраф

В Подмосковье пенсионер уговорил друга покататься на самодельном «паралете» и поплатился. Мужчины едва уцелели, незадачливый конструктор получил административный штраф, а его товарищу пригрозили высылкой из России. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

73-летний мужчина давно увлекается авиастроением. Недавно он сделал себе «паралет»: аппарат в виде парашюта и самодельного мотора. Сначала пенсионер испытывал технику в одиночестве, но затем решился взять в попутчики рабочего, который помогал ему по дачному участку, — 44-летнего мигранта.

Дедушка связался с диспетчером аэропорта Домодедово, получил разрешение на вылет и начал движение. Полет, по его расчетам, должен был продлиться два часа. Однако погода ухудшилась, видимость стала критически низкой, и пожилой авиаконструктор захотел вернуться.

В сумерках он потерял ориентиры, а при снижении увидел огни взлетно-посадочной полосы и надпись «Жуковский». Пенсионер объявил об этом диспетчеру по рации, но тот ответил, что это не их юрисдикция. Впоследствии житель Подмосковья уверял, что топливо было на исходе, поэтому он принял решение о посадке. Дедушка успешно посадил аппарат на рулевую полосу. Ни он, ни его пассажир никаких травм не получили.

К месту приземления вызвали сотрудников полиции, те опросили обоих участников воздушной прогулки. Технику на время проверки оставили как вещдок под охраной.

В отношении пенсионера составили административный протокол за нарушение пропускного режима охраняемого объекта, сопровождавшего его рабочего захотели выдворить из России.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии парапланерист пострадал при посадке в Чегемском ущелье.