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16:20, 2 октября 2024Экономика

Подсчитан объем налогооблагаемых доходов россиян

ФНС: объем налогооблагаемых доходов населения превысил 27 триллионов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На 1 августа 2024 года объем налогооблагаемых доходов населения России составил 27,1 триллиона рублей. Об этом сообщил аналитический портал Федеральной налоговой службы РФ.

По сравнению с 1 августа 2023 года этот показатель вырос почти на 26,5 процента.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что в 2025 году федеральный бюджет получит в 2,6 раза больше поступлений от налога на доходы физических лиц.

В целом же изменения налоговой системы, которые были утверждены в 2024 году, обеспечат российскому бюджету в 2025 году дополнительные 2,7 триллиона рублей.

С января по июнь 2024 года налоговые поступления в российский бюджет увеличились на 31 процент, или до 26,9 триллиона рублей.

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