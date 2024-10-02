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12:40, 2 октября 2024Бывший СССР

Правительство Украины предложило ставить женщин на военный учет

В Верховную Раду внесли проект о постановке женщин на военный учет

Фото: Alexey Furman / Getty Images

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предлагающий ставить женщин, желающих пройти базовую военную службу, на воинский учет. Документ опубликован на сайте парламента.

«Женщины, пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту (...) берутся на военный учет призывников», — указано в тексте законопроекта.

Отмечается, что на учет будут ставить тех женщин, которые добровольно изъявили желание пройти базовую военную службу.

Ранее бывший украинский военнослужащий, сбежавший в ходе обучения в Польше, заявил, что в армию мобилизуют мужчин младше 25 лет, несмотря на то, что по закону Киев не может этого делать. По его словам, он сам был призван в армию в 2022 году в возрасте 23-х лет, однако позже ему удалось сбежать.

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      Валентин Карант
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